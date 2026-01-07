FirenzeViola Galloppa: "Abbiamo fatto una grandissima partita, ma dobbiamo essere più cinici"

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera e il conseguente accesso ai quarti, dove la Fiorentina sfiderà il Sassuolo, Mister Galloppa ha parlato così nel post partita: "Dopo il primo tempo era impensabile stare sul risultato di 2-1 per tutte le occasioni che abbiamo avuto. Il calcio a volte è così, non è pugilato, non ti danno la vittoria sui punti, ma sui gol, quindi dobbiamo fare più gol, soprattutto quando produciamo così tanto. Abbiamo fatto una grandissima partita e quindi merito dei ragazzi, sono contento per loro".

Dopo il passo falso in campionato, il ritorno alla vittoria in una competizione importante per la Fiorentina

"È una competizione a cui teniamo molto,quindi sappiamo che con tre partite sei in finale, ora affronteremo il Sassuolo. È bella. Ogni anno è così. Vorremmo vincere sempre tutti e noi facciamo il massimo, veniamo da un momento dove secondo me i risultati non rispecchiano quella che abbiamo fatto. Perché abbiamo avuto l’opportunità di ribaltare due partite, a Cremona e con Lazio, dove avevamo un uomo in meno. Il campionato è veramente equilibrato quest'anno, quindi bisogna stare sul pezzo".

Secondo lei i ragazzi devono crescere anche nelle scelte di gioco?

"Sono d'accordo, perché sono le scelte che fanno la differenza ed è chiaro che quando cerchi di creare sempre, invece di aspettare l'avversario, a volte ti capita di scegliere e di farlo male. Però dobbiamo continuare a battere su questo, perché la squadra ha prodotto tanto e l'idea di gioco è quella giusta.

Mi sembrate una squadra completa. Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Col direttore parliamo, vediamo se ci sono degli sviluppi e in base a questi interverremo. È una squadra che devo recuperare Keità, che non c'è mai stato. Non abbiamo più Kospo perché è fisso in prima squadra. Qualcosina abbiamo perso per strada. Se siamo al completo siamo un ottima squadra".

Come si spiega questa flessione in campionato? Solo sfortuna o c'è un calo fisico?

"Non penso sia solo sfortuna, ma credo che le partita sono tutte equilibrate. La discriminante nostra è che al primo tiro prendiamo gol, compreso oggi. Se ci mettiamo Cagliari, dove abbiamo dominato tutto il secondo, abbiamo sbagliato il rigore e avuto tre palle per fare il 2-1. Probabilmente l'episodio non c'è girato in questo momento. Qualcosina ci sta mancando, perché se prendiamo sempre gol alla prima occasione, vuol dire che c'è un calo di attenzione".

In questo mese ci sono molte partite da affrontare

"Abbiamo tante partite difficili da fronteggiare. A me piace perché abbiamo portato la sensazione che noi dobbiamo e possiamo vincere su tutti i campi, contro la Juventus, contro il Milan e non è così scontato vincere sempre e rimanere sempre lì in classifica. Noi alziamo le aspettative e non è facile rispettarle, ma abbiamo una grande squadra. Domenica ci aspetta una sfida con la Juventus, che è già bella per il suo fascino ed difficile per quello che sarà".