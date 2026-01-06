Il Genoa vuole riportare in Italia Martinez Quarta: contatti in corso con il River

Il Genoa vuole riportare in Serie A Lucas Martínez Quarta: sono in corso dei contatti in queste ore e c’è una trattativa tra le parti. Il calciatore argentino piace ai rossoblù, ma attualmente percepisce uno stipendio elevato al River Plate. Quello di Martínez Quarta si tratterebbe chiaramente di un ritorno, in quanto da ottobre 2020 a gennaio 2025 ha vestito la maglia della Fiorentina. Lo riporta Sky.