Social

La Fiorentina ricorda Astori: il capitano viola oggi avrebbe compiuto 39 anni

La Fiorentina ricorda Astori: il capitano viola oggi avrebbe compiuto 39 anniFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:05News
di Redazione FV

Oggi, mercoledì 7 gennaio 2026 sarebbe stato il 39 compleanno di Davide Astori, storico capitano della Fiorentina scomparso per un arresto cardiaco il 4 marzo del 2018 lasciando un grande vuoto non solo nel popolo fiorentino ma in tutto il mondo del calcio italiano. Il numero 13 viola, ricordato ad ogni gara dal club viola nell'annuncio delle formazioni, è stato celebrato proprio in questo giorno dalla ricorrenza speciale attraverso un post social pubblicato dalla società gigliata sul proprio profilo Instagrm.

Questo il post in questione: