Alle 20:45 c'è anche Sassuolo-Juventus: ecco le formazioni ufficiali del match

Oggi alle 20:30News
di Redazione FV

Alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo e Juventus, per la terza partita di questo martedì valevole per la 19^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.