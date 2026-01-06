Alle 20:45 c'è anche Sassuolo-Juventus: ecco le formazioni ufficiali del match
Alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo e Juventus, per la terza partita di questo martedì valevole per la 19^ giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente. All. Grosso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
