Per l'obiettivo viola Pellegrino un tempo e zero gol nell'amichevole del Parma

Per l'obiettivo viola Pellegrino un tempo e zero gol nell'amichevole del ParmaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Luciana Magistrato

Un tempo e zero gol a referto per l'attaccante Mateo Pellegrino, obiettivo della Fiorentina, nell'amichevole disputata oggi dal Parma. Si è conclusa con un pareggio per 1-1 infatti la quarta amichevole stagionale dei ducali, in campo quest’oggi contro l’Iraklis Salonicco di mister Walter Mazzarri. L'argentino è partito titolare al centro dell'attacco nel 4-3-3 di Cuesta ed è uscito nell'intervallo con le squadre sullo 0-0 in 45' di poche emozioni. L'Iraklis sblocca al 51' con Koljic mentre il Parma si salva solo dopo i cambi finali grazie al neo entrato Mikolajewski.