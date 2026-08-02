Per l'obiettivo viola Pellegrino un tempo e zero gol nell'amichevole del Parma
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Un tempo e zero gol a referto per l'attaccante Mateo Pellegrino, obiettivo della Fiorentina, nell'amichevole disputata oggi dal Parma. Si è conclusa con un pareggio per 1-1 infatti la quarta amichevole stagionale dei ducali, in campo quest’oggi contro l’Iraklis Salonicco di mister Walter Mazzarri. L'argentino è partito titolare al centro dell'attacco nel 4-3-3 di Cuesta ed è uscito nell'intervallo con le squadre sullo 0-0 in 45' di poche emozioni. L'Iraklis sblocca al 51' con Koljic mentre il Parma si salva solo dopo i cambi finali grazie al neo entrato Mikolajewski.
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Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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