L'ex obiettivo viola Arokodare debutta e segna subito con l'Ajax

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La Fiorentina è stata vicina al centravanti del Wolverhampton Tolu Arokodare anche se ha dovuto poi abbandonare la pista, non avendo più slot liberi per giocatori extracomunitari. L'attaccante è così andato in prestito all'Ajax con la maglia del quale oggi ha debuttato. Alla prima amichevole il centravanti infatti ha siglato il terzo gol dei Lancieri all'88' nel 3-1 rifilato al Volendam. Il nigeriano è stato abile ad approfittare di un'uscita a vuoto del portiere avversario in seguito ad uno spiovente piovuto dalla destra.

L'Ajax ha poi postato i gol dei suoi giocatori compreso quello di Arokodare: