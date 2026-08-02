L'ex obiettivo viola Arokodare debutta e segna subito con l'Ajax
FirenzeViola.it
La Fiorentina è stata vicina al centravanti del Wolverhampton Tolu Arokodare anche se ha dovuto poi abbandonare la pista, non avendo più slot liberi per giocatori extracomunitari. L'attaccante è così andato in prestito all'Ajax con la maglia del quale oggi ha debuttato. Alla prima amichevole il centravanti infatti ha siglato il terzo gol dei Lancieri all'88' nel 3-1 rifilato al Volendam. Il nigeriano è stato abile ad approfittare di un'uscita a vuoto del portiere avversario in seguito ad uno spiovente piovuto dalla destra.
L'Ajax ha poi postato i gol dei suoi giocatori compreso quello di Arokodare:
Pubblicità
News
Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissimedi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Copertina
FirenzeViolaIn arrivo Joao Mario (non convocato per la tournée dalla Juve), la corsia destra della Fiorentina ora è affollata
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Luca CalamaiPiccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com