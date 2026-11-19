Darmian esalta Palladino: "Ci trasmette fiducia, è molto preparato e ha idee importanti"

L'avventura di Matteo Darmian al Bologna sta proseguendo nel migliore dei modi. Il difensore, arrivato da svincolato, ha conquistato rapidamente un posto da titolare nelle gerarchie di Raffaele Palladino e, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato delle prime sensazioni vissute con il nuovo tecnico, soffermandosi sul lavoro svolto in queste settimane: "Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva".

In casa rossoblù non manca la voglia di puntare a traguardi ambiziosi. Le recenti prestazioni hanno riacceso in città il dibattito sulla possibilità di conquistare un posto in Europa, uno scenario che soltanto qualche tempo fa appariva difficile da immaginare, considerando le difficoltà incontrate dalla squadra a inizio stagione. Darmian, però, preferisce mantenere i piedi per terra: "È sicuramente qualcosa di stimolante. Bisogna guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo"