Obiettivi, l'Hellas Verona chiede 9 milioni di euro per Belghali
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Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, la Fiorentina ha messo nel mirino Rafik Belghali dell’Hellas Verona. Oggi ne scrive anche il quotidiano veneto L’Arena, secondo cui Brooke Norton-Cuffy resterebbe la prima scelta dei viola. Tuttavia, data la richiesta alta del Genoa, Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni a Sean Sogliano su Belghali: per tutta risposta il ds gialloblù avrebbe comunicato il prezzo del terzino, ossia 9 milioni di euro.
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