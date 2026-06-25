Il Napoli in trattativa per l'obiettivo viola Exequiel Zeballos: ore calde

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Il Napoli punta un obiettivo della Fiorentina: si tratta di Exequiel Zeballos, ala classe 2002 del Boca Juniors. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, sono ore particolarmente calde per la trattativa che potrebbe portarlo in maglia azzurra. I contatti tra il club partenopeo e il Boca Juniors proseguono senza sosta, con le parti impegnate a trovare la formula giusta per arrivare alla chiusura dell’operazione. Zeballos è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio argentino e il Napoli lo segue da tempo. La sensazione è che la trattativa stia entrando in una fase decisiva, con il giocatore che si avvicina sempre di più al trasferimento in Italia.