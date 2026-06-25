Curaçao, Room ricorda Pieter: "Storia simile a Davide Astori"

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Eloy Room, portiere della Nazionale di Curacao, sta diventando uno dei protagonisti del Mondiale in corso. Dopo una prova da record nello 0-0 ottenuto contro l’Ecuador, valso il primo punto per l’Onda Blu, Room ha ricordato a La Gazzetta dello Sport il compagno Jairzinho Pieter, scomparso nel 2019 per un arresto cardiaco in ritiro con la Nazionale: “Una storia simile al vostro Davide Astori, purtroppo. 'Jair' non era solo un compagno, ma un fratello. Mi ha accolto in nazionale mostrandomi come funzionava tutto, mi ha fatto sentire a casa. Con lui è morta una parte di me”.

Com’era il vostro rapporto?

“Viveva sull’isola, io in Olanda. Mi ha sempre incoraggiato. Da anni ho la sensazione che sia sempre insieme a me. Contro l’Ecuador, dopo la prima parata, ho percepito la sua presenza. Non so come spiegarlo. Mi sono detto, 'da ora non entrerà più nulla'. Lui, in qualche modo, era lì, vicino al palo. E infatti non ha segnato nessuno".