Su Cancellieri ora spunta anche il Torino. Nella lista Fiorentina e Olympiakos
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C'è anche il Torino sulle tracce di Matteo Cancellieri. L'esterno di proprietà della Lazio - riporta Sky Sport - è finito nel mirino del club granata dopo una stagione in cui ha totalizzato 35 presenze complessive, mettendo a referto quattro gol e due assist. Sul classe 2002 c'è anche l'interesse dell'Olympiacos in Grecia ed è uscito pure il nome della Fiorentina per Cancellieri. Nell'ultima annata ha eguagliato il proprio primato realizzativo in campionato: le quattro reti segnate gli hanno permesso di raggiungere infatti il bottino già fatto registrare con l'Empoli nella stagione 2023/24.
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