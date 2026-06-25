Turchia, Montella non si dimette da CT: "Perché dobbiamo essere distruttivi?"

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Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia ed ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli Stati Uniti commentando la delusione della Nazionale turca dopo l'eliminazione ai gironi a seguito delle due sconfitte raccolte: "Non sono perfetto. Nessuno lo è. Commetto continuamente errori, e ne commettiamo anche come squadra. Anche quando i media mi dipingevano come l'allenatore perfetto, non lo ero affatto. Dimettermi? No, non mi dimetterò. Ho energia ed entusiasmo. Dopo queste esperienze mi sento ancora più forte. Se c'è qualcuno che vuole le mie dimissioni, deve farsene una ragione: non accadrà".

Poi aggiunge: "Se avessimo segnato anche solo un gol, i commenti oggi sarebbero totalmente diversi. Purtroppo quando la palla non vuole entrare, non entra. Mi chiedo se sia sfortuna, ma in realtà non credo alla fortuna. Un solo gol avrebbe cambiato ogni cosa. I calciatori mi sostengono. Il presidente mi sostiene. Se qualcuno sta aspettando le mie dimissioni, farebbe meglio ad accettare la realtà, perché non mi dimetterò. Perché dobbiamo essere distruttivi? Perché non proviamo a essere costruttivi? Non sarebbe stato meglio unirci tutti quanti sotto la bandiera turca?".