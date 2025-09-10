Novità in casa Atalanta: Juric deciso, Lookman pronto a tornare in gruppo

È stato il caso dell'estate, destinato - sembra - a sgonfiarsi nelle prossime ore. Ademola Lookman è pronto a rientrare in rosa.Sono giorni di grandi novità in casa Atalanta perché come annunciato da L'Eco di Bergamo in prima pagina, è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo Lookman. Terminato l'impegno con la Nazionale nigeriana - nel quale è arrivato un 1-1 contro il Sud Africa che rischia di lasciarli fuori dal mondiale - il calciatore è pronto a rientrare a Bergamo e a tornare a disposizione di Ivan Juric dopo oltre un mese di assenza.

Difficile che il giocatore possa figurare tra i convocati già per la gara di domenica contro il Lecce, più probabile invece per quella dopo in trasferta contro il Torino. Sembra ricucito uno strappo che sembrava irrimediabile, dovuto alla trattativa partita a fine agosto con l'Inter che aveva portato il calciatore a disertare gli allenamenti a Zingonia e 'scappare' in Inghilterra, mentre la società dei Percassi, dopo aver rifiutato l'offerta del club di Marotta reputata non congrua e aver incassato la risposta piccata (anche mezzo social) del calciatore, era stata costretta a multare Lookman. Tutto, forse, rientrato.