NOVELLINO, Vedrei Chiesa come interno. Iachini...

Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato così in vista della partita di domenica tra i blucerchiati ed i viola: "Mi aspetto una gara tattica con grande difficoltà di entrambe le squadre. Per conoscere gli allenatori le squadre hanno bisogno di tempo. Mancano giocatori di qualità, Ribery ha fatto bene quando ha giocato, ma tutte e due le formazioni sono in difficoltà a livello di gioco. Ranieri sta mettendo ognuno al proprio posto così come Iachini. Sono allenatori normali, non cercano l'avventura... Ora va di moda prendere allenatori giovani che inventano chissà cosa, ma alla fine si ricerca sempre l'esperienza. Chiesa? Lo vedrei bene come interno, si inserisce bene ed ha una buona corsa. È l’unico che attacca profondità e va in ampiezza, ma rende più nel suo ruolo, può dare un buon contributo anche da seconda punta. Centrocampo? Beppe sa benissimo cosa fare, è stato mio collaboratore... Chiude molto la squadra, riparte con gli esterni. Vedrei la squadra un pochettino più avanti, con l'Atalanta i primi 20’ ha giocato bene. Ci vuole un attimino di pazienza, i giocatori sono questi... A me piace molto il gioco da dietro, la mezzala che si inserisce e Iachini sa queste cose. Ci vuole anche più cattiveria agonistica. Iachini è un trascinatore caratterialmente, ma ora la mentalità è cambiata, non si può stare troppo addosso ai giocatori. L’allenatore riesce fino ad un certo punto poi in campo ci vanno i calciatori. Sampdoria? Si affida a giocatori di qualità come Quagliarella, che si allena tantissimo anche più degli altri, e Ramirez che come seconda punta sta facendo benissimo. In difesa hanno difficoltà e lì i viola devono essere bravi nell’uno contro uno, maal tempo stesso non hanno giocatori in grado fare questo: l’unico è Chiesa".