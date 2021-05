NOVELLINO, I nomi da soli non vincono. Vlahovic...

Walter Aldredo Novellino ha parlato di tanti temi d'attualità a "Stadio Aperto" su TMW radio. Ecco le sue parole sulla stagione viola: "Al di là dei nomi anche la Fiorentina è ancora dentro alla bagarre. I nomi da soli non vincono e forse si è puntato troppo su quelli, ma le difficoltà ci sono state anche sul cambio di allenatore. Si è cercata troppo l'esperienza e l'improvvisazione: a volte paghi dazio. Devono stare attenti, perché il Benevento sembra facile da prendere ma non è così: sanno verticalizzare, non stanno facendo risultati ma giocano. Il Cagliari sta risalendo, anche il Torino lo vedo recuperare e sono contento perché è la squadra del mio cuore. Sulla Fiorentina dico poi che, sperando si salvino, poi facciano una programmazione diversa: chi vuole rimanere bene, sennò via. Vlahovic? Bisogna fare i complimenti a Prandelli, gli ha dato fiducia, non come prima di lui. Un giocatore importante, da cui deve ripartire la Fiorentina. Ci vogliono i giovani".