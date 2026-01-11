Nkunku: "Sono deluso ma come dice Allegri se non puoi vincere, non perdere"

vedi letture

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Fiorentina: "Sono un po' deluso perché volevo vincere ma il mister dice sempre che se non puoi vincere non devi perdere. Però con sette minuti di recupero era importante gestire in maniera diversa la partita. Qui al Milan ci sono ottimi presupposti per vincere, siamo subito concentrati sulla prossima per tornare alla vittoria. Allegri prima che un grande allenatore è una grande persona, che parla con tutti e ci sta vicini. Ci fa lavorare con il sorriso e questo mi piace molto".