Nkunku: "Sono deluso ma come dice Allegri se non puoi vincere, non perdere"
FirenzeViola.it
Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con la Fiorentina: "Sono un po' deluso perché volevo vincere ma il mister dice sempre che se non puoi vincere non devi perdere. Però con sette minuti di recupero era importante gestire in maniera diversa la partita. Qui al Milan ci sono ottimi presupposti per vincere, siamo subito concentrati sulla prossima per tornare alla vittoria. Allegri prima che un grande allenatore è una grande persona, che parla con tutti e ci sta vicini. Ci fa lavorare con il sorriso e questo mi piace molto".
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
