Dall'Inghilterra, Paratici alla Fiorentina: la firma arriverà ad inizio febbraio
Ci siamo quasi, il co-direttore sportivo del Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, è pronto a trasferirsi alla Fiorentina all’inizio di febbraio, una volta conclusa la sessione di calciomercato di gennaio. Lo riferisce The Athletic che rimarca come Paratici continuerà a svolgere il suo incarico al Tottenham per tutta la finestra di mercato invernale, che per i club inglesi si chiuderà lunedì 2 febbraio alle 19:00, prima di passare ufficialmente alla Fiorentina, dove sarà responsabile della gestione dell’area sportiva.
Il dirigente 53enne è stato anche coinvolto in quella che dovrebbe essere la prima operazione in entrata del Tottenham nella sessione invernale: l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Souza dal Santos. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra Paratici avrebbe scelto di lasciare il Tottenham così poco tempo dopo il suo ritorno per motivi personali.
