Calciomercato Baldanzi-Fiorentina, parti al lavoro per un prestito con diritto: domani altro summit

Tommaso Baldanzi alla Fiorentina, un sì vicino ma non ancora arrivato alla fumata bianca. Il trequartista della Roma è ormai un obiettivo dichiarato del club viola, che da giorni ha avviato i dialoghi con i giallorossi per avere il giocatore: attualmente, l'idea di base è quella di impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 12-13 milioni, senza contropartite.

Non è escluso, però, che la cifra possa abbassarsi con l'inserimento di qualche giocatore capitolino (si era parlato di El Shaarawy o Pisilli) o con l'aggiunta dell'obbligo condizionato al termine dell'eventuale prestito. Domani è in programma un nuovo incontro tra le parti.