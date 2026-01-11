Verona, Zanetti: "Abbiamo dato l'anima. Straconvinto che possiamo salvarci"
Il tecnico dell'Hellas Verona, squadra ultima in classifica al pari del Pisa e a -1 dalla Fiorentina, ha commentato così ai microfoni di Dazn la sconfitta della sua squadra contro la Lazio di oggi: ""Queste sono partite diverse, affrontiamo grandi squadre e c'è tanto da correre anche senza palla perché loro palleggiano e si spende tanto. Sappiamo creare situazioni, i risultati vengono spostati anche da queste cose. Per me oggi la squadra ha dato l'anima come ha fatto a Napoli. Non dobbiamo soffermarci sulla negatività della classifica. Sono straconvinto che possiamo farcela".
