Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali: gioca Kean! Panchina per Solomon e Brescianini

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:53Copertina
di Redazione FV

La Fiorentina scende in campo alle ore 15 al Franchi contro il Milan per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Torriani, Leao, Rabiot, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Dutu.