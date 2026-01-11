Il siparietto tra Dzeko e Ferrari in Tribuna dopo il gol di Comuzzo

vedi letture

Curioso siparietto riportato da DAZN nel post-partita di Fiorentina-Milan 1-1. L'emittente ha mostrato le immagini della Tribuna Vip del Franchi nei momenti successivi al gol di Comuzzo che aveva sbloccato la gara contro i rossoneri. Edin Dzeko e il dg Alessandro Ferrari hanno scherzato, con l'attaccante che ha chiesto se la scorsa stagione Comuzzo avesse fatto gol. Ferrari gli risponde: "Sì, uno (di tacco all'ultima stagionale contro l'Udinese, ndr)". E Dzeko allora ha commentato: "Pensavo che quello di oggi fosse il primo in carriera". Tutto condito da grandi sorrisi.