Fiorentina, De Gea dopo il pareggio con il Milan: "Un passo avanti"
Uno dei protagonisti del pareggio di oggi della Fiorentina contro il Milan nella gara delle ore 15 dello stadio Artemio Franchi è stato senza alcun dubbio David De Gea che, soprattutto nel primo tempo su Pulisic e Gabbia, ha effettuato interventi che hanno permesso ai viola di non andare in svantaggio.
Il portiere spagnolo sul proprio profilo Instagram ha commentato con "Un passo avanti" e una sua foto sul terreno di gioco il risultato ottenuto dalla squadra gigliata, che ha fatto un piccolo passo in avanti sulla strada verso la salvezza.
