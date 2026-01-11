Non solo Fiorentina, anche il Bologna monitora il profilo di Massolin

Non solo Fiorentina, anche il Bologna monitora il profilo di MassolinFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Il Bologna monitora con grande attenzione il profilo di Youri Massolin, trequartista classe 2002 accostato anche alla Fiorentina, che si è distinto nella prima parte di stagione con il Modena. L’interesse dei rossoblù, come riportato da Sky Sport, è rimarcato dalla presenza del direttore sportivo Giovanni Sartori sugli spalti dello stadio Euganeo per assistere a Padova-Modena, con l’obiettivo di valutare da vicino il talento francese.