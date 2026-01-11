Non solo Fiorentina, anche il Bologna monitora il profilo di Massolin
Il Bologna monitora con grande attenzione il profilo di Youri Massolin, trequartista classe 2002 accostato anche alla Fiorentina, che si è distinto nella prima parte di stagione con il Modena. L’interesse dei rossoblù, come riportato da Sky Sport, è rimarcato dalla presenza del direttore sportivo Giovanni Sartori sugli spalti dello stadio Euganeo per assistere a Padova-Modena, con l’obiettivo di valutare da vicino il talento francese.
