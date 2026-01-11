Fiorentina-Milan 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
17.07 - Un pari rocambolesco per la Fiorentina che continua a non perdere ma si dispera per una vittoria sfumata solo nel finale, con una traversa di Brescianini che ancora trema e che avrebbe dato i 3 punti ai viola. Comuzzo aveva sbloccato la gara su corner, Nkunku l'ha pareggiata nel finale. Alla fine è un punto a testa.
90' +8' - FINISCE QUI! 1-1 AL FRANCHI, A COMUZZO HA RISPOSTO NKUNKU NEL RECUPERO.
90' +7' - Maignan salva il Milan in uscita su Kean!
90' +6' - TRAVERSA INCREDIBILE DI BRESCIANINI! Tiro a botta sicura che si stampa sul palo alto da due passi, che sfortuna la Fiorentina!
90' +4' - Giallo per Fofana che entra in ritardo su Dodo.
90' +3' - Grande chiusura di Dodo che riparte e viene chiuso in fallo laterale.
90' +1' - Entra Sohm per Ndour nella Fiorentina.
90' - Assegnati 7 minuti di recupero.
90' - Tutto nasce da Fagioli che cade a centrocampo, Fofana imbuca per Nkunku che spacca la porta e pareggia per i rossoneri. La Fiorentina chiedeva un fallo su Fagioli ma il centrocampista era caduto da solo.
90' - GOL DEL MILAN. Ha segnato Nkunku.
88' - Ricci! Conclusione rasoterra e potente del centrocampista rossonero con il pallone che esce non di molto a lato.
85' - Grande chiusura di Comuzzo su Rabiot, entrato in area sulla sinistra rossonera.
84' - Giallo per Rabiot, costretto a stendere Dodo dopo una gran giocata del brasiliano.
83' - Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Gosens, Parisi e Gudmundsson, dentro Solomon, Fortini e Ranieri.
82' - La spara nel cantiere Bartesaghi! Il terzino del Milan spreca una grandissima opportunià.
80' - Giallo per Fagioli che rischia tantissimo con una scivolata al limite dell'area che stende Saelemaekers. Ad un passo il calcio di rigore per il Milan e comunque grande occasione per il Milan.
76' - Brescianini spara in curva un'ottima occasione propiziata da un gran lavoro di Kean di sponda.
75' - Ndour bravissimo a reggere su un inserimento di Rabiot di testa: la conclusione arriva facile a De Gea.
74' - Ultimo cambio nel Milan: dentro Nkunku al posto di Pavlovic che non è neanche rientrato dopo lo scontro con Comuzzo.
73' - Parisi calcia sul primo palo da destra, Maignan è attento e si distende.
71' - Si riparte.
71' - Gioco ancora fermo con Pavlovic che è stato medicato e proseguirà con il turbante.
70' - Comuzzo è ancora a sedere a terra ma sembra in grado di continuare, per Pavlovic invece deve entrare la barella in campo.
68' - Scontro aereo tra Comuzzo e Pavlovic con gli staff medici chiamati ad entrare in campo per entrambi.
66' - Comuzzo svetta a centro area sul corner battuto da Gudmundsson, spizza alla perfezione e la palla dà un bacino al palo e si infila in rete. Fiorentina in vantaggio al Franchi!
66' - GOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! LA SBLOCCA COMUZZO!!!
65' - Cambio nella Fiorentina: dentro Brescianini per Mandragora.
65' - Ennesimo tiro non pericoloso della Fiorentina, stavolta con Ndour il cui tiro però viene deviato in corner.
63' - Cambio nel Milan: dentro Fofana per Loftus-Cheek.
62' - Gosens di testa colpisce in tuffo un cross di Dodo ma non era facile e Maignan para facilmente.
60' - Triplo cambio per il Milan: fuori Estupinian, Jashari e Fullkrug, dentro l'artiglieria pesante con Rabio, Leao e Bartesaghi.
59' - Kean molto pericoloso da posizione defilata con un tiro-cross che termina fuori.
56' - Sul corner colpisce di testa Pongracic ma indirizza al centro. Altra parata facile per Maignan.
56' - Dodo! Liberato al limite da Fagioli, il brasiliano calcia ma il tiro viene deviato.
53' - Giallo per Estupinian, saltato secco in ripartenza da Kean. Lo trattiene vistosamente e si prende l'ammonizione.
52' - Parisi! Calcia con il sinistro da fuori area ma centrale, blocca al corpo Maignan.
50' - Fiorentina ad un passo dal gol! Cross perfetto di Mandragora che viene solo sfiorato da Gosens, Maignan non si muove e riesce a respingere con il piede.
46' - Subito in avanti la Fiorentina con Dodo che viene fermato in corner sulla destra. Nulla di fatto poi da calcio d'angolo.
45' - SI RIPARTE! Senza cambi per le due squadre.
--- INTERVALLO ---
45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.
45' +2' - Espulso Vanoli che si è lamentato con l'arbitro al secondo fallo inventato da Massa su simulazioni di Saelemaekers.
45' - Assegnati 4 minuti di recupero.
43' - Gudmundsson salta secco Saelemaekers ma dal limite il suo tiro a giro finisce nei cantieri.
42' - Mandragora prova una giocata pazzesca con una semirovesciata dal limite ma colpisce male, palla fuori.
40' - Ndour! Inserimento perfetto su un cross di Parisi, ma il colpo di testa finisce tra le braccia di Maignan.
39' - Ci prova Ricci dal limite ma spara in curva dopo una buona azione del Milan.
36' - Gudmundsson! Estupinian gli regala palla, ma il tiro dell'islandese viene ribattuto da Gabbia al limite dell'area.
31' - Giallo per proteste per Kean, che si lamenta in maniera vistosa dopo l'ennesimo fallo non fischiato dall'arbitro.
30' - Bel cross di prima di Gosens, ma ancora una volta i movimenti degli attaccanti sono troppo lenti e non ci arriva nessuno.
26' - Terza occasionissima per Pulisic! Stavolta l'americano calcia con il sinistro da posizione defilata ma calcia a lato non di molto.
22' - Gabbia! Para ancora De Gea! Su corner, il difensore colpisce di testa da distanza ravvicinata ma trova i pugni del portiere viola.
21' - Altra occasione monumentale per Pulisic che viene servito ancora una volta da Fullkrug, stavolta di tacco, ma viene ipnotizzato da De Gea che salva la Fiorentina. Viola in difficoltà ora soprattutto nella marcatura su Pulisic.
19' - Nell'occasione è finito con la gamba sul palo Gosens che deve uscire per le cure prima di rientrare un po' dolorante.
18' - Che brivido per la Fiorentina! Un po' come Cataldi con la Lazio, Pulisic fa un uno-due con Fullkrug che lo mette in porta, ma a tu per tu con De Gea l'americano si allarga e alla fine calcia sull'esterno della rete.
15' - Ancora pericoloso Gudmundsson sulla sinistra, l'islandese entra in area e mette in mezzo ma la difesa del Milan chiude.
13' - Problemi per De Gea nel contrasto con Pulisic. Il portiere ha bisogno di cure per una botta al piede, per ora riesce a continuare.
12' - Occasionissima per il Milan! Salva De Gea! Sul ribaltamento di fronte, Pulisic buca la difesa alle spalle e Fagioli in scivolata riesce solo ad allungare il pallone, per fortuna l'attaccane americano arriva sul pallone al momento dell'uscita di De Gea che blocca il tiro con il piede.
11' - Pongracic non riesce a calciare! Ottima chiusura del centrale che poi viene servito in area da Gudmundsson, ma il centrale croato viene fermato da De Winter al momento del tiro.
8' - Altra buona azione sulla sinistra della Fiorentina, con il secondo cross basso, stavolta di Ndour, che non trova l'inserimento di Kean per poco.
6' - Di nuovo pericolosa la Fiorentina! Palla recuperata alta e cross basso di Gudmundsson sul quale Gosens in scivolata non arriva per pochissimo. Palla tra le braccia di Maignan.
5' - Ottima chiusura di Comuzzo su Loftus-Cheek che si era inserito pericolosamente. Attento qui il giovane difensore viola.
3' - Prima occasione per la Fiorentina! Parisi libera molto bene Dodo che serve Gosens al limite: il tedesco prende la mira e calcia ma non centra la porta. Bella azione della squadra viola però.
0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dal Milan, oggi in maglia bianca. Fiorentina con la divisa viola.
Tutto pronto al Franchi per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Fiorentina e Milan si daranno battaglia per tre punti importantissimi per i rispettivi obiettivi. I rossoneri per continuare a sognare lo Scudetto, i viola invece per riuscire ad uscire dalla zona retrocessione il prima possibile. Si prospettano diverse emozioni a Firenze, segui live la diretta della sfida con Firenzeviola.it.
Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Piccoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Torriani, Leao, Rabiot, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Dutu.
