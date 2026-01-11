Amoruso: "Oggi la prestazione migliore della stagione. Kean un fantasma"

Lorenzo Amoruso ha commentato così a RTV38 la prestazione della Fiorentina di oggi contro il Milan e il pareggio per 1-1 maturato nel match delle 15 del Franchi: "Per continuità e rendimento è stata la miglior gara della stagione. Ho visto una squadra unita, tranne in occasione del gol di Nkunku. Però è una squadra viva. Poche settimane fa parlavamo male di Fagioli e Gudmundsson che invece oggi fanno la differenza. Manca Kean, che oggi è stato un fantasma, e una difesa che non riesce ancora a fare le cose basilari. Non si possono prendere gol come quello di oggi o quello di Roma.

Non c'è un leader difensivo. Mandragora e Ndour fanno troppo poco lavoro difensivo. Possiamo dare le colpe ai singoli della difesa quanto volete, ma con la Lazio, come successe a Geniva con il Genoa, l'attaccante avversario devo avere subito qualcuno addosso che gli toglie l'aria. Pulisic oggi nelle due occasioni avute andava seguite. Queste sono cose che purtroppo paghi. I viola restano una squadra con fragilità che neanche due vittorie nelle ultime due avrebbero eliminato".