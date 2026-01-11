Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean

vedi letture

DE GEA - Costretto all’uscita su Pulisic sceglie il tempo giusto seppure rimedi un colpo che impiega qualche secondo a smaltire. Ringrazia Pulisic che dopo averlo saltato non riesce a inquadrare la porta mentre di lì a poco è bravo a respingere il tiro ravvicinato dell’americano e il successivo tentativo di testa di Gabbia. Nel finale osserva qualche pallone uscire di poco poi può far poco sulla sassata di Nkunku, 6

DODÒ - Prima discesa palla al piede con scarico per il tiro di Gosens. Ben liberato da Fagioli comincia il secondo tempo con un tiro da buona posizione che vale solo il corner, poi c’è anche un cross interessante per Gosens. Chiude la sua prova con qualche responsabilità sul pari del Milan, 6

COMUZZO - Intervento efficace, il suo primo, in chiusura su Fullkrug, poi però resta tagliato fuori nella seconda occasione firmata Pulisic. Sale più in alto di tutti sul corner di Gudmundsson che gira in rete per il vantaggio viola. Sarebbe determinante se non gli scappasse Nkunku sul pareggio, 6,5

PONGRACIC - In proiezione offensiva riceve il tocco di Gudmundsson in area ma quando tira c’è l’opposizione di De Winter, poi però gli sfugge Pulisic che salta anche De Gea senza poi trovare la porta. Recupera tempi e sicurezze ma sul pari del Milan resta tagliato fuori dall'assist di Leao, 6

GOSENS - Arriva per primo al tiro alzando non di molto la mira dopo l’invito di Dodò. Resta attento poi in avvio di ripresa non trova la deviazione volante su cross di Mandragora e subito dopo, sempre di testa, non riesce ad angolare. Rinnova il duello col portiere rossonero anche su invito di Dodò ma senza fortuna. Intraprendente, 6,5

Dal 36’st RANIERI - S.v.

MANDRAGORA - Prima mezz’ora in piena ombra con tanto di contropiede rossonero alla mezz’ora che lo coglie di sorpresa. Comincia benino la ripresa con un cross velenoso che per poco non sorprende Maignan visto il tentativo di Gosens, poi è il primo ad esser sostituito, 5,5

Dal 20’st BRESCIANINI - Ben servito da Parisi spreca il primo tiro disponibile sparando alto da dentro l’area di rigore, sul secondo centra la traversa, 6

FAGIOLI - In avvio tende ad alzarsi andando in marcatura anche su Ricci vertice basso della mediana rossonera ma poco dopo il dodicesimo gli scappa Pulisic che obbliga De Gea all’uscita. Resta comunque nel vivo del gioco recuperando palloni preziosi come gli capita nell’occasione rifinita da Parisi per la testa di Ndour. Una buona giocata vale il tiro di Dodò subito dopo l’intervallo poi finirà tra gli ammoniti per come stende Saelemaekers al limite dell’area di rigore, mentre sulla ripartenza del Milan in occasione del pareggio non sembra esserci fallo su di lui. Sta comunque diventando leader vero visto che propizia pure la traversa di Brescianini, 7

NDOUR - Gioca alto in avvio chiamando prima al cross Gudmundsson e poi provandoci con un traversone basso sul quale non arriva nessuno. Tagliato fuori nella triangolazione che manda Pulisic a tu per tu per De Gea. Conclude debolmente, di testa, sul cross di Parisi a fine primo tempo. Partecipa al buon inizio di ripresa arrivando anche dal tiro da buona posizione. Oggi non sfigura, 6

Dal 45'st SOHM - S.v.

PARISI - Cade dentro l’area di rigore a metà primo tempo ma non così evidente da richiamare l’arbitro al VAR. Si rivede al cross per Ndour che non colpisce benissimo. Arriva al tiro in apertura di ripresa ma troppo centralmente poi serve una palla invitante a Bresciani ma ritarda troppo il successivo assist per Gudmundsson. Più alti che bassi, 6

Dal 36’st FORTINI - S.v.

KEAN - Dedica un abbraccio e un sostegno a ogni singolo compagno di squadra ancor prima del fischio d’inizio ma nel primo tempo riceve pochi palloni e soprattutto s’innervosisce con l’arbitro rimediando il giallo per proteste alla mezz’ora. Il trattamento nei suoi confronti non è comunque morbido come conferma il giallo rimediato da Estupinan che lo strattona in apertura di secondo tempo. Resta a secco nonostante una buona occasione in pieno recupero, 5,5

GUDMUNDSSON - Un tiro cross neutralizzato da Maignan sul primo pallone giocato. Di lì a poco tocca in area per Pongracic il cui tiro però è stoppato. Su un passaggio sbagliato di Estupinan tira dal limite ma centrando un difensore poi ci riprova sempre partendo dalla sinistra ma allargando troppo la conclusione. Dalla bandierina, a metà ripresa, azzecca il cross per la testata vincente di Comuzzo poi su invito di Parisi manca nel controllo. Continuo, 6,5

Dal 36’st SOLOMON - S.v.

VANOLI - Confermato il 4-3-3 nel quale però non c’è ancora spazio dall’inizio per i due volti nuovi, Solomon e Brescianini lasciano infatti spazio a Parisi alto a destra e a Ndour in mezzo al campo. L’avvio promettente dei suoi lascia spazio alle occasioni che il Milan spreca con Pulisic ma nel finale di tempo la sua squadra dà segnali di ripresa. Ciò nonostante si arrabbia e molto con Massa perciò rimedia l’espulsione a ridosso dell’intervallo. Dopo i cambi di Allegri richiama Mandragora e fa esordire Brescianini ma l’aspetto migliore è il gol di Comuzzo. A seguire tocca anche a Ranieri, Fortini e Solomon per Gosens, Parisi e Gudmundsson poi nel recupero anche a Sohm per Ndour. Meriterebbe la vittoria ma (anche) oggi c'è di mezzo parecchia sfortuna, 6,5