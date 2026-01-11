Calciomercato Viti in tribuna, partirà a gennaio ma non ha ancora detto sì alla Samp: il punto

vedi letture

Mattia Viti lascerà la Fiorentina nel mercato di gennaio, per questo non era oggi tra i convocati di Vanoli. Il difensore ha visto la partita dalla tribuna, con la società viola che gli ha comunicato da giorni di voler interrompere il prestito dal Nizza avviato in estate.

Il giocatore, al momento, ha ricevuto solo la chiamata della Sampdoria (che dalla Fiorentina ha già preso Martinelli in prestito secco e che ha chiesto anche informazioni per Kouame) ma non ha ancora detto di sì ai blucerchiati: l'ex Empoli intende prima aspettare un'eventuale chiamata di un club di Serie A, non essendo ancora convinto all'idea di scendere di categoria.