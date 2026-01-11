Serie A, vittoria della Lazio a Verona: viola a +1 sulla squadra di Zanetti

Si è da poco concluso il match delle ore 18 del Bentegodi tra Hellas Verona e Lazio. La partita ha visto trionfare per 1-0 gli uomini di Maurizio Sarri, che si sono aggiudicati i tre punti grazie all'autogol di Nelsson propiziato da un cross di Manuel Lazzari arrivato al minuto numero 79.

Il Verona di Zanetti dunque dopo questa sconfitta resta fermo in classifica a quota 13 punti (con una partita in meno), al pari del Pisa, all'ultimo posto. La Fiorentina invece è salita a quota 14 al terzultimo posto e a -2 dal Genoa quartultimo che giocherà domani alle 18:30 in casa contro il Cagliari.