Aglietti: "L'obbiettivo deve essere una salvezza serena. Servirà pazienza"

Alfredo Aglietti, opinionista ed ex giocatore di Napoli e Verona, tra le altre, ha parlato a RTV38 della prestazione messa in campo dalla Fiorentina contro il Milan: "Oggi la Fiorentina meritava di vincere, una squadra bella e sfortunata, ma anche ingenua. I viola non hanno concesso quasi nulla al Milan, al di là delle occasioni di Pulisic. Sulla rete di Nkunku forse ci si aspettava il fallo su Fagioli. Nell'arco delle ultime due partite i viola meritavano due punti in più. Dal secondo tempo della gara con la Lazio nasce la partita di oggi.

La squadra è più serena e gioca meglio. Se uno guarda a pochi mesi fa ora la classifica si è accorciata. Serve pazienza e tempo, è vero per oggi ci può essere un po' di amaro in bocca. L'obbiettivo deve essere salvarsi senza soffrire troppo":