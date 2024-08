NICO, Juve intanto ha trovato l'accordo con Conceicao

FirenzeViola.it

Come riportato da Sky Sport la Juventus continua a muoversi sul mercato in entrata che riguarda l'attacco. I bianconeri sono alla ricerca di due esterni offensivi - oltre che di Koopmeiners - e se il primo in lista sembra essere Nico Gonzalez subito dopo appare il nome di Francisco Conceicao. Il portoghese piace molto alla società e ha già dato il suo ok a un possibile trasferimento, ma va trovata l'intesa con il Porto. Il talento classe 2002 ha già trovato l'intesa con la Juve, che a sua volta è in trattativa con il Porto. È stato proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i portoghesi non hanno ancora aperto a questo tipo di offerta.