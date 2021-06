NAZIONALE, Chiellini torna in gruppo. Florenzi no

Per l'Italia di Roberto Mancini è già vigilia degli ottavi di finale di Euro2020. In vista della gara di domani contro l'Austria a Wembley la Nazionale si sta allenando in questi minuti a Coverciano, con la partenza per Londra prevista per le prossime ore. Giorgio Chiellini è entrato in campo prima dei compagni per un riscaldamento personalizzato prima di prendere parte alla seduta col gruppo, mentre prosegue il lavoro personalizzato Alessandro Florenzi.