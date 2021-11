NARDELLA, Vlahovic pare vada via. Mi dispiace ma...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Rai 1, durante "Un giorno da pecora" e ha rilasciato una battuta anche sulla Fiorentina, in particolare su Dusan Vlahovic: "Pare vada via, del resto questo è il calcio. Da tifoso mi dispiace, poi patron Commisso farà quello che ritiene più giusto per la squadra. Io dico solo una cosa: sta giocando bene, godiamocelo fino in fondo".