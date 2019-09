NARDELLA, Stadio? Fitti dialoghi con ACF. Presto...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così del nuovo stadio e sugli incontri che ha avuto con Rocco Commisso proprio per parlare di ciò: "Abbiamo cominciato a parlare con ritmi serrati con la nuova proprietà della Fiorentina. Commisso si è detto molto determinato e si aspetta tempi ragionevolmente brevi. Un grande evento come l'Olimpiade può essere una spinta per realizzare nuovi impianti. Firenze ha uno stadio bellissimo ma ormai poco funzionale come il Franchi, dunque è ragionevole lavorare o sulla trasformazione dell'impianto esistente oppure costruirne uno nuovo. Ormai manca poco, nel giro di poche settimane toglieremo il vino dai fiaschi. Commisso? Ha grande entusiasmo e voglia di lasciare qualcosa in Italia. Mi piace il suo pragmatismo, sta con i piedi per terra, ha grande ambizione di fare bene. Fiorentina-Juventus? Per noi è la partita clou, davvero il battesimo del fuoco per la nuova società. Già con il Napoli ho visto una squadra battagliera, sarà una bellissima sfida".