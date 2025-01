NAPOLI, Kvara può partire già a gennaio? Il punto

FirenzeViola.it

Quale futuro per Khvicha Kvaratskhelia? Tuttomercatoweb.com inquadra una situazione piuttosto compilcato in casa Napoli: il problema continua a essere il contratto del georgiano, attualmente in scadenza a giugno 2027 e della quale si discute dall'estate scorsa ormai. Attualmente l'esterno offensivo è uno tra i meno pagati dell'organico di Antonio Conte e proprio per questo prolungamento e adeguamento sono diventati impellenti con il passare delle settimane. Ma a che punto siamo? E quanto è alta la probabilità che Kvara lasci il Napoli senza un accordo? L'entourage dell'ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan ha ricevuto dalla società partenopea un'offerta diverso tempo fa, alla quale però non è stata ancora data una risposta.

Come riporta Tmw, la posizione del Napoli è chiara: senza rinnovo Kvaratskhelia può andar via. Un'operazione complicata per il mese di gennaio, più probabile per l'estate. Il Paris Saint-Germain è alla finestra, ha già avanzato una proposta all'agente del ragazzo e potrebbe muoversi presto concretamente anche con il Napoli. Nel caso in cui da Parigi dovesse arrivare un'offerta importante (a tre cifre o giù di lì), non è escluso che il club azzurro non possa prenderla in considerazione anche per l'immediato. Non è un caso, infatti, che è tornato nelle ultime ore in auge il nome di Edon Zhegrova del Lille.