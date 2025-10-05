Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Conte lascia fuori De Bruyne, c'è Neres

Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Conte lascia fuori De Bruyne, c'è NeresFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12News
di Redazione FV

Il Napoli per riprendersi la vetta e vendicare la sconfitta di San Siro col Milan, affronta il Genoa, al Maradona alle 18:00. Di seguito le formazioni ufficiali: 

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator
Allenatore: Patrick Vieira. 