Napoli-Como alle 18: le formazioni ufficiali della sfida

Oggi alle 17:48News
di Redazione FV

Alle 18 fischio d'inizio di Napoli-Como allo stadio "Maradona" con la squadra di Conte capolista che vuole conolidare la prima posizione, mentre i comaschi vogliono scalare la zona Europa. Ecco le formazioni della sfida:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
Allenatore: Antonio Conte.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Paz, Diao; Morata
Allenatore: Cesc Fabregas