Commisso junior saluta Pradè: "Grazie per tutto quello che hai fatto"

Tra i vari saluti al direttore sportivo dimissionario Daniele Pradè è arrivato attraverso i propri profili social anche quello di Giuseppe Commisso, figlio del presidente Rocco, che con un bel messaggio ha voluto ringraziare il dirigente per il lavoro svolto: "Caro Daniele - ha scritto Commisso junior -

Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina con passione e onorabilità. Questa è la mia prima foto con te, scattata nello stesso mese in cui la nostra famiglia ha acquistato la società — un ricordo che porterò sempre con me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia. Giuseppe".