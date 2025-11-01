Napoli-Como finisce 0-0 nonostante un rigore. Conte primo ma sorride la Roma

Finisce 0-0 tra Napoli e Como nell'anticipo del sabato alle 18 di Serie A. Una partita piuttosto bloccata tra le due squadre che alla fine non si fanno male nonostante le occasioni capitate da entrambe le parti. La più grande del match arriva nel primo tempo per gli ospiti, con Alvaro Morata che prima viene atterrato in area da Milinkovic-Savic, poi viene ipnotizzato dal portiere dagli undici metri fallendo così il gol che avrebbe sbloccato la gara. Il Como resta così in scia delle posizioni europee, il Napoli invece sale momentaneamente al primo posto in solitaria ma con una vittoria la Roma scavalcherebbe la squadra partenopea.