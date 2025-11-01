I convocati di Pioli per il Lecce: out Sabiri e Gosens. Ecco la lista dei 23

In mezzo al caos societario la Fiorentina prova a concentrarsi sull'impegno di campionato in programma domani alle ore 15 all'Artemio Franchi contro il Lecce, uno scontro diventato fondamentale per la classifica a fronte dell'inizio disastroso della squadra viola. Per la sfida, Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione, dalla quale mancano i due infortunati Sabiri e Gosens oltre ai lungodegenti Kouame e Lamptey. Questo l'elenco completo:

Comuzzo

Dodo

De Gea

Dzeko

Fagioli

Fazzini

Fortini

Gudmundsson

Kean

Kospo

Kouadio

Lezzerini

Mandragora

Mari

Martinelli

Nicolussi C.

Ndour

Parisi

Piccoli

Pongracic

Ranieri

Richardson

Sohm