I convocati di Pioli per il Lecce: out Sabiri e Gosens. Ecco la lista dei 23

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20Primo Piano
di Redazione FV

In mezzo al caos societario la Fiorentina prova a concentrarsi sull'impegno di campionato in programma domani alle ore 15 all'Artemio Franchi contro il Lecce, uno scontro diventato fondamentale per la classifica a fronte dell'inizio disastroso della squadra viola. Per la sfida, Stefano Pioli ha diramato la lista dei 23 giocatori a disposizione, dalla quale mancano i due infortunati Sabiri e Gosens oltre ai lungodegenti Kouame e Lamptey. Questo l'elenco completo: 

Comuzzo
Dodo
De Gea
Dzeko
Fagioli
Fazzini
Fortini
Gudmundsson
Kean
Kospo
Kouadio
Lezzerini
Mandragora
Mari
Martinelli
Nicolussi C.
Ndour
Parisi
Piccoli
Pongracic
Ranieri
Richardson
Sohm