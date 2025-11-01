Graziani su Pradè: "Dev'esser successo qualcosa. Commisso prendi Giuntoli"

vedi letture

Intervenuto a RTV 38, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua sull'addio di Pradè: "Deve essere successo qualcosa altrimenti non si spiega. Oppure conoscendo Daniele, dopo l'ennesima contestazione avrà pensato 'se il problema sono io faccio un passo indietro e me ne tiro fuori'. Lui ha costruito la squadra e secondo me continuerà a tifare al massimo. Comunque tanti miei amici fiorentini erano super contenti del lavoro fatto da Pradè e da Goretti in estate. Eppure pur avendo fatto le cose fatte bene il campo non gli sta dando ragione. Lo stesso discorso vale per Pioli visto che l'anno scorso per Palladino sono state più le critiche che gli elogi. Io vivo il calcio in una maniera diversa e mi ritengo tifoso della Fiorentina, tanto più in un momento difficile come questo. Poi vedo un'altra anomalia".

Quale?

"Che va via Pradè e non si dà fiducia a Goretti. Invece io dico di dargli fiducia, perché se mettiamo una figura da fuori prendi comunque un rischio".

Giuntoli è il profilo che piace a tutti.

"Giuntoli è bravissimo. Ha fatto cose straordinarie prima a Carpi e poi a Napoli. Oggi se vuoi davvero vuoi aggiungere un ds di esperienza e di livello a Commisso e Ferrari direi di prendere subito Giuntoli".