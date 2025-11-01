Il report della Fiorentina su Gosens: lesione di primo grado

Oltre alla lista dei 23 giocatori convocati per la partita di domani contro il Lecce, la Fiorentina ha aggiornato anche sulle condizioni di Robin Gosens uscito malconcio dalla trasferta di Milano contro l'Inter mercoledì. Questo il report del club che evidenzia una lesione muscolare di primo grado, il che vuol dire che l'esterno tedesco sarà rivalutato dopo la sosta:

"Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter. Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta".