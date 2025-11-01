Zaniolo punisce l'ex Atalanta e l'Udinese fa il sorpasso in classifica
FirenzeViola.it
All'Udinese basta un gol di Zaniolo per battere l'Atalanta per 1-0 e scavalcare la Dea in classifica. Il gol dell'ex è arrivato al 40' e spinge i friulani a quota 15 punti, scavalcando anche la stessa Atalanta che, alla prima sconfitta in campionato, resta a quota 13 a metà classifica.
Pubblicità
News
RFVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"di Redazione FV
Le più lette
1 Rivoluzione Fiorentina, striscioni in città, Pradè si è dimesso, retroscena e scenari. Rivivi il live
3 Terremoto Fiorentina, Pradè dimesso e i nuovi scenari per il futuro. Pioli non rischia per ora, ma torna in ballo Palladino
Copertina
FirenzeViolaEsclusiva FV, W. Sabatini: "Da Pradè gesto di lealtà sportiva. Futuro? Nessuno può rifiutare i viola, io compreso"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Alberto PolverosiLecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com