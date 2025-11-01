Zaniolo punisce l'ex Atalanta e l'Udinese fa il sorpasso in classifica

All'Udinese basta un gol di Zaniolo per battere l'Atalanta per 1-0 e scavalcare la Dea in classifica. Il gol dell'ex è arrivato al 40' e spinge i friulani a quota 15 punti, scavalcando anche la stessa Atalanta che, alla prima sconfitta in campionato, resta a quota 13 a metà classifica.