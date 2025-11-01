Ufficiale Il Genoa ha il suo nuovo direttore sportivo: ecco Diego Lopez. La nota

Mentre in casa Fiorentina è scoppiato il caso legato a chi sarà il prossimo direttore sportivo dopo le dimissioni di Daniele Pradè, il Genoa ha ufficializzato il suo nuovo dirigente che si occuperà della parte sportiva: si tratta - come noto dal momento in cui l'ormai ex ds Ottolini ha lasciato il posto - di Diego Lopez. Ecco il comunicato del Grifone che dovrà trovare un sostituto di Vieira, allenatore dimessosi in mattinata: "Genoa CFC comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum professionale costruito, nel ruolo di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore, nelle società sportive del Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens".

"Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali”, hanno dichiarano il presidente del Genoa Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, “per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze, in un’ottica sia di breve che di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro”.

"Ringrazio la proprietà e il management per la fiducia”, commenta lo stesso Diego Lopez. “È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria e con una progettualità chiara sulle azioni da intraprendere: ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative di questa Società e desidero porgere un saluto a tutti quelli che vogliono il bene del Genoa".