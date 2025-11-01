Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus: difesa a 4 per Spalletti
Sarà la Cremonese di Davide Nicola a tenere a battesimo la Juventus di Luciano Spalletti. Alle 20:45 scendono in campo le due squadre allo Zini di Cremona, queste le formazioni ufficiali della sfida:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Nicola.
JUVENTUS (4-3-1-2): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie; Openda, Vlahovic. A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Felipe Gomes. Allenatore: Spalletti.
