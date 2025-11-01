Nuova avventura per Giovanni Kean: l'attaccante sbarca in Kings League

È già finita l'esperienza di Giovanni Kean a Poggibonsi, per il fratello dell'attaccante della Fiorentina si aprono le porte della Kings League, competizione a squadre che sta spopolando sui social sul modello spagnolo. L'attaccante è diventato un nuovo giocatore dei Caesar FC, squadra i cui presidenti sono gli youtuber Damiano Er Faina ed Enerix. A condividere la notizia lo stesso Giovanni sui propri account social.