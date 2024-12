NAPOLI, A centrocampo piace l'ex viola Edimilson

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

A Firenze è ricordato soprattutto per essere stato una meteora, ma adesso sembra essere finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte. Il soggetto in questione è Edimilson Fernandes, centrocampista del Brest e della Nazionale svizzera che si sta mettendo in mostra con la maglia dei francesi, i quali stanno continuando a stupire in Champions League (al momento sono settimi a 13 punti).

Edimilson trascorse una stagione in prestito alla Fiorentina nel 2018 con Pioli in panchina, mettendo a referto 33 presenze e 2 reti. Adesso, scrive La Gazzetta dello Sport, scrive che sarebbe uno dei nomi sul taccuino di Manna, il quale starebbe cercando un giocatore per infoltire la propria mediana.