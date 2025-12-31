Nani: "A Firenze match inspiegabile, la Fiorentina si salverà". Poi commenta Paratici

L'Head of Football dell'Udinese Gianluca Nani, intervistato da TMW, torna sulla roboante sconfitta dell'Udinese contro la Fiorentina prima di commentare il prossimo approdo di Paratici in viola: "Avevamo fatto una prestazione davvero inspiegabile - dice il dirigente sulla partita di Firenze. Ma siamo stati bravi a cambiare subito passo. La Fiorentina è una squadra forte che si ritrova in una posizione che non le compete, noi siamo capitati in una brutta giornata. Sono ancora convinto che la Fiorentina abbia tutte le qualità per uscire fuori da questa situazione. Ha valori importanti e un tifo nobile, storico. Credo che alla fine si salverà. Ma il tempo passa".

In viola arriverà Paratici.

"Un grandissimo professionista, tra i primi. Ha fatto la storia alla Juventus e ha lavorato all'estero al Tottenham. Ritrovarlo sarà un piacere anche per tutta la nostra categoria. La Fiorentina ha voluto puntare in alto ed è andata sul migliore".