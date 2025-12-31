Napoli-Verona, niente biglietti ai residenti nella provincia scaligera
(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio Napoli-Verona del 7 gennaio al Maradona il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia scaligera. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Napoli, che ha evidenziato "i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, riconducibile all'accesa rivalità tra le opposte tifoserie, sfociata, anche recentemente, in episodi di violenza". (ANSA).
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissionidi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
