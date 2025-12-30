McKennie verso la Major League? L'agente smentisce

vedi letture

Voci di mercato proprio ieri davano il centrocampista della Juventus Weston McKennie, uno dei profili seguiti anche dalla Fiorentina per rinforzarer il centrocampo questa estate. Con il rinnovo che non arriva si è parlato della tentazione Major League e del desiderio del giocatore di tornare negli Stati Uniti. Ma oggi Cory Gibbs, agente di McKennie, sui social ha smentito in maniera netta quanto circolato, prendendo posizione con parole molto forti:

“Di solito non rispondo ai post sui social media, ma quando vengono diffuse informazioni false, soprattutto da account verificati, devo intervenire.

Sono Cory Gibbs, agente di Weston, e posso confermare che tutto ciò che è stato scritto è falso", ha scritto l'agente del centrocampista.