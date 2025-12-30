Roberto Baggio lancia un appello: "Meno stranieri nei vivai italiani"

vedi letture

Al World Sports Summit c'è anche Roberto Baggio. Nel raccontarsi ad Alessandro Del Piero, il Divin Codino ha confidato alcuni aspetti personali lanciando anche un appello per la maglia con la quale ha dato il meglio di sé, ovvero quella della Nazionale Italiana. Fra le sue parole infatti, riportate da Gianlucadimarzio.com, anche una riflessione sugli azzurri: "Non c’è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c’era un’ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro", ha detto.

Riguardo alla sua figura invece ha raccontato: "La gente si chiedeva dove fossi finito, ma a fine carriera sentivo l’esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia e di tornare alla mia terra. Poi, di recente, ho vissuto un bruttissimo episodio. Mi riferisco alla rapina in casa a opera di sei malviventi nel 2024: ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e i miei figli. Dovevano capire chi ero, ecco perché oggi siamo qui insieme: è ‘colpa’ di Valentina, mia figlia“, ha spiegato. La figlia Valentina infatti oggi cura la sua immagine e la comunicazione: "Questa esperienza ci lega ancora di più, condividiamo tante cose insieme che danno a questo rapporto ancora più energia. Essere genitori è il lavoro più difficile, sei portato a fare errori ma l’amore per la famiglia esce sempre". Riguardo all’affetto che i tifosi continuano a provare per lui: "È difficile trovare le parole giuste, ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport. Ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".